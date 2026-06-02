Akcija MUP-a u okolini Beograda: Pronađen kamp sa migrantima iz Avganistana (video)

U koordinisanoj akciji, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Policijske uprave za grad Beograd, Žandarmerije i Uprave za tehniku pronašli su u okolini Beograda improvizovani kamp i pet iregularnih migranata za koje se sumnja da su iz Avganistana. Iregularni migranti dovedeni su u Upravu za strance Policijske uprave za grad Beograd, saopštio je MUP. Policija nastavlja dalji rad na utvrđivanju