MUP: Otežan saobraćaj za teretna vozila na granici sa Hrvatskom zbog novog carinskog sistema

Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije saopštila je danas da se saobraćaj za teretna motorna vozila na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj odvija otežano, zbog uvođenja novog informacionog sistema Hrvatske.

Prema raspoloživim informacijama, do otežanog saobraćaja došlo je usled uvođenja novog carinskog informacionog sistema Hrvatske, koji je u primeni od 1. juna, što je potvrđeno i u kontaktima sa nadležnim graničnim organima Hrvatske, saopšteno je iz MUP-a. Na graničnom prelazu Šid i Bezdan saobraćaj na ulazu odvija se normalno, dok je na izlazu za teretna motorna vozila na snazi potpuna obustava saobraćaja. Kako navode iz MUP-a, na graničnom prelazu Batrovci, Bačka