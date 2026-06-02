Na graničnim prelazima teretna vozila čekaju i do šest sati na izlaz

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju šest sati na izlaz.

Teretna vozila na graničnim prelazima Šid, Bačka Palanka i Bezdan čekaju četiri sata na izlaz, a na Kelebiji i Gradini po dva sata. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).