U četiri saobraćajne nezgode tokom noći u Beogradu nije bilo teže povređenih

Noć u Beogradu je protekla relativno mirno, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Dogodile su se četiri lakše saobraćajne nezgode, u kojima nije bilo teže povređenih. Oko 20 časova na Smederevskom putu dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je povređen mladić (17), koji je zadobio povrede glave. Tokom noći, ekipe su imale ukupno 110 intervencija, od čega 20 na javnom mestu. Za pomoć su se najviše obraćali hronični pacijenti poput hipertenzičara i astmatičara, kao i onkološki pacijenti.