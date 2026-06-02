Veliko interesovanje za svetinju: Više od pola miliona vernika poklonilo se Pojasu Presvete Bogorodice

Pojasu Presvete Bogorodice izloženom u Hramu Svetog Save na Vračaru, od 20. maja do danas, 2. juna, poklonilo se više od pola miliona vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva (SPC). "S obzirom na izrazito zanimanje medija iz Srbije, okolnih zemalja, kao i iz inostranstva za broj vernika koji su se poklonili Časnom Pojasu Presvete Bogorodice, obavezni smo da izvestimo da je od 20. maja u 20 časova do danas, 2. juna u 20 časova, kroz Hram Svetog Save na