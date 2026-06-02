Stanje na putevima: Mokri kolovozi, magla i odroni otežavaju saobraćaj širom Srbije

Saobraćaj u Srbiji danas se odvija po mestimično mokrim kolovozima, dok magla i sumaglica na pojedinim deonicama, naročito pored reka i u kotlinama, mogu smanjivati vidljivost i otežavati vožnju.

Auto-moto savez Srbije (AMSS) apelovao je na vozače da budu posebno oprezni na putevima koji prolaze kroz useke i klisure, gde zbog nestabilnih vremenskih prilika postoji povećana opasnost od odrona. Prema poslednjim informacijama, na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Kada je reč o teretnom saobraćaju, najduža čekanja beleže se na graničnom prelazu Batrovci, gde kamioni na izlazu iz zemlje čekaju oko šest sati. Na graničnim prelazima Šid, Bačka Palanka i