Tragičan kraj potrage: U Drini pronađeno telo dečaka nestalog pre osam dana

IndeksOnline pre 1 sat
Tragičan kraj potrage: U Drini pronađeno telo dečaka nestalog pre osam dana

Telo dečaka koji je nestao pre osam dana u reci Drini kod zvorničkog naselja Branjevo pronađeno je danas popodne, potvrđeno je nezvanično iz izvora bliskih istrazi.

Prema dostupnim informacijama, telo je pronađeno u reci u blizini Pavlovića mosta. Dečak je nestao 26. maja tokom kupanja u Drini, nakon čega je pokrenuta opsežna potraga u kojoj su učestvovali pripadnici policije, Civilne zaštite, vatrogasno-spasilačkih jedinica, ronilački timovi i brojni građani. Tokom višednevne potrage pretraživano je korito reke i priobalje, a korišćena je i savremena oprema, uključujući dronove. Nadležne službe će nakon identifikacije i
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