Bela kuća nominovala novog ambasadora u Srbiji: Ko je Majkl Jang i donosi li promenu politike Vašingtona? (VIDEO)

Insajder pre 3 sata  |  Stefan Miljuš
Bela kuća nominovala novog ambasadora u Srbiji: Ko je Majkl Jang i donosi li promenu politike Vašingtona? (VIDEO)

Odnosi Srbije i Sjedinjenih Država čini se da zaista ulaze u novu fazu. Nominovanje iskusnog pravnika Majkla Janga za novog ambasadora u Beogradu, prema ocenama sagovornika Insajdera, poklapa se sa novom strategijom Stejt departmenta, koja u prvi plan stavlja energetsku bezbednost i istiskivanje ruskog uticaja. Dok se u Vašingtonu kroje planovi za strateški dijalog, srpski državni vrh pokušava da preko uticajnih podkasta i medija izgradi direktne, personalne kontakte sa krugom oko Donalda Trampa. A u svemu

Zastava SAD, ilustracija, foto: iStrfry , Marcus/Unsplash Posle sedamnaest meseci, koliko pozicija ambasadora Sjedinjenih Država u Srbiji stoji upražnjena, Bela kuća je za tu funkciju nominovala Majkla Janga iz Jute. Reč je o iskusnom stručnjaku za međunarodno pravo i diplomatiju koji je tokom karijere obavljao visoke funkcije u Stejt departmentu i vodio više velikih američkih univerziteta, objašnjava za Insajder Vuk Velebit, direktor Pupin inicijative. „Njegovo
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