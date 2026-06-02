Granična policija: Kamioni usporeno izlaze iz Srbije, Hrvatska uvela novi carinski sistem

Izlazak teretnih vozila iz Srbije ka Hrvatskoj je otežan, saopštila je Uprava granične policije. Do zastoja i usporenog saobraćaja na Batrovcima, Bačkoj Palanci i Bogojevu došlo je zbog uvođenja novog carinskog informacionog sistema sa hrvatske strane, dok se ulaz u Srbiju na svim prelazima odvija normalno. Na graničnom prelazu Šid i Bezdan saobraćaj na ulazu odvija se normalno, dok je na izlazu za teretna motorna vozila na snazi potpuna obustava saobraćaja, navedeno je u saopštenju.

