Halilur Rahman iz Bangladeša izabran za novog predsednika Generalne skupštine UN

Ministar spoljnih poslova Bangladeša Halilur Rahman, koji je danas izabran za novog predsednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ima skoro pedeset godina diplomatskog staža, a u vladi svoje zemlje obavljao je i funkcije savetnika za nacionalnu bezbednost, kao i visokog predstavnika za pitanje manjine Rohindža.

„Biću predsednik svih, predsednik sa punim radnim vremenom ako budem izabran", rekao je Halilur pre glasanja, na kojem je dobio 99 glasova, dok je njegov protivkandidat, ambasador Kipra pri UN, Andreas S. Kakuris, dobio 91 glas, navodi se na internet stranici UN. Rahman se pridružio diplomatskoj službi Bangladeša 1979. godine, kada je osvojio prvo mesto na prvom redovnom ispitu za državnu službu, a iste