Sličan scenario, druga lokacija: Kušner odustao od Generalštaba, ali ne i od albanskog ostrva Sazan (VIDEO)

Zaštićeno područje, zet Donalda Trampa, protesti, istraga. Rešenje asocijacije mogao bi da bude Generalštab u Beogradu, ali nije jedino. Scenario jeste isti, ali lokacija o kojoj danas govorimo je albansko ostrvo Sazan. Naime, demonstranti su se sukobili sa privatnim obezbeđenjem na lokaciji na kojoj je planiran luksuzni projekat Ivanke Tramp i Džareda Kušnera - ćerke i zeta američkog predsednika. Uključilo se i Tužilaštvo. Za razliku od Beograda, gde je odustao od izgradnje luksuznog projekta na mestu

Foto: Srđan Ilić Najveće albansko ostrvo Sazan, u vreme komunističke Albanije Envera Hože bilo je vojna baza. Danas je uglavnom napušteno ali, ako zet Donalda Trampa ostvari planove - moglo bi da postane luksuzno letovalište. Planovima Džareda Kušnera sada na put staju meštani. "Ne branite oligarhe, to je imovina građana. Kome služite - građanima ili oligarsima?", njihova je poruka. Desetine ljudi okupile su se ovog vikenda u mestu Zvernec, gde je trebalo da počnu