Zbog projekta na albanskom primorju povezanog sa Kušnerom hiljade ljudi protestovalo na ulicama Tirane

U Tirani su i danas nastavljeni protesti protiv planiranog luksuznog turističkog kompleksa na jugu Albanije, za koji mediji navode da je povezan sa kompanijom Džareda Kušnera Afiniti partners.

Albanska obala, ilustracija, foto: Adventure Albania/Unsplash Danas, tokom drugog dana protesta, na ulicama glavnog grada okupile su se hiljade građana koji se protive izgradnji kompleksa u području Vjosa–Narta, koje je deo zaštićenog obalnog ekosistema. Demonstranti su kritikovali odluku vlasti da omogući realizaciju projekta, upozoravajući na moguće posledice po biodiverzitet i migracione rute ptica u ovom području. U izveštaju agencije Si Njuz navodi se da su