Decenijama nakon izumiranja u Japanu: Ibisi konačno pušteni u divljinu

Osam ibisa pušteno je u divljinu u Japanu, decenijama nakon izumiranja u toj zemlji.

Ugrožene ptice su poletele juče iz svojih drvenih kaveza tokom ceremonije u regionu Noto, gde su poslednji put viđene u divljini. Stanovnici su pratili japanske ibise koji su poleteli u trenutku kada su prestolonaslednik Akišino, njegova supruga Kiko i drugi zvaničnici presekli traku oko kaveza. Osam ptica je odgajeno u centru za zaštitu na ostrvu Sado, u susednoj prefekturi Nigata, nakon uspešnog programa uzgoja u zatočeništvu. Još deset ptica čeka da budu