"Jel' ovo za zubić vilu?" Posle Milija, i Karleuša jednim tvitom urnisala Vojaža, pa otkrila šta misli o njegovom novom albumu (foto)
Kurir pre 10 minuta
Marko Milivojev Mili izazvao je buru na mrežama nakon što je bez zadrške iskritikovao novi album Mihajla Veruovića Vojaža, poručivši da je reč o "nečemu najgorem mogućem".
Reper je na Instagramu izneo iskren stav o Vojaževom najnovijem muzičkom izdanju, ne krijući da nije oduševljen onim što je čuo. Njegova objava brzo je izazvala brojne reakcije i komentare, a Mili je poručio da je od njegovog novog albuma očekivao znatno više i da ga konačan rezultat nije impresionirao. Među onima kojima se svideo njegov sud bila je i Jelena Karleuša, koja je na Iksu upitala pratioce da li se Milijev komentar odnosi na Vojaža. - Je l' ovo za...