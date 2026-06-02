Rusi nastavljaju osvetničke udare: Zelenski upozorio na moguće velike napade tokom noći! Proglašena vazdušna uzbuna (video)

Kurir pre 2 sata
Rusi nastavljaju osvetničke udare: Zelenski upozorio na moguće velike napade tokom noći! Proglašena vazdušna uzbuna (video)…

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskisaopštio je, pozivajući se na obaveštajne podatke, da bi večeras mogao da se dogodi još jedan masovni ruski napad, a u Kijevu i više ukrajinskih regiona proglašena je vazdušna uzbuna. "Iz obaveštajnih podataka znamo da bi večeras moglo da dođe do masovnog udara.

Molim vas, obratite pažnju na uzbunu" rekao je Zelenski u obraćanju građanima Ukrajine, prenosi Ukrinform. Zelenski je izrazio zahvalnost savezničkim liderima koji rade na sankcijama protiv Rusije, kao i onima koji su osudili sinoćni ruski napad na Ukrajinu. "Svi partneri zajedno, svi u Evropi moraju da nastave da rade kako bi osigurali da imamo rakete za našu protivvazdušnu odbranu, da imamo neophodne sisteme i vitalne obaveštajne podatke i druge stvari koje
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