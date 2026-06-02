"To je bila moja prekretnica" Emotivni govor Jovane Pajić na proslavi oduševio prisutne! Evo ko je sve došao: Sa Prijom šapuće, Miškovićeva snaja zasenila sve

Nakon nove pesme koja je već počela da osvaja srca publike, pevačica Jovana Pajić je napravila veliku proslavu.

Među privima koja je došla da je podrži, bila je koleginica Marija Šerifović. Osim nje, estradno jato se okupilo, a među njima su bile Tijana Stoisavljević, voditeljka emisije "Amidži šou", Jovana Nikolić Mišković, snajka biznismena Miroslava Miškovića, koja je prelepo izgledala. Tu su bile i naše velike pevačice Ilda Šaulić i Aleksandra Prijović. Pajićka se ovom prilikom odlučila se za haljinu sa providnim detaljima. Dok je prilazila ka mestu okupljanja na njenoj