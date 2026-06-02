U Subotici 10 saobraćajki, 12 osoba povređeno! Od 32 isključena vozača iz saobraćaja, 10 zadržano u policiji zbog vožnje u pijanom stanju!

Policija izdala 813 prekršajnih naloga, za sedam dana — na području Policijske uprave u Subotici, dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda, u periodu od 25. do 31. maja, 2026. godine.

U devet saobraćajnih nezgoda, tri osobe su teže i devet osoba je lakše povređeno, dok je u jednoj saobraćajnoj nezgodi pričinjena samo materijalna šteta. U navedenom periodu, policija je podnela 109 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 813 prekršajnih naloga i iz saobraćaja su isključena 32 vozača od kojih je za 10 vozača određena mera zadržavanja, zbog teške ili potpune alkoholisanosti. U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne