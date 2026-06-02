Danas je Duhovski utorak: Veruje se da ovo nikako ne treba raditi na crveno slovo

Danas je Duhovski utorak, crveno slovo u kalendaru Srpske pravoslavne crkve.

Obeležava se kao treći dan jednog od većih hrišćanskih praznika Silaska Svetog Duha na Apostole, poznatog i kao Duhovi ili Trojice. Ovaj praznik uvek se slavi pedesetog dana po Vaskrsu i desetog dana po Spasovdanu, i predstavlja završetak ciklusa pokretnih praznika vezanih za Hristovo Vaskrsenje. Duhovi se praznuju tri dana, a svaki od njih ima svoju simboliku i značaj. Duhovski utorak, iako manje svečano obeležen od prethodna dva dana, i dalje se smatra svetim