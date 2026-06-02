El Ninjo dolazi velikom brzinom: Preti rizik u celom svetu od ekstremnih temperatura i toplotnog stresa

Očekuje se da će se El Ninjo razviti u narednim mesecima, povećavajući rizik od ekstremnih vremenskih događaja širom sveta i dodatno pojačavajući efekte globalnog zagrevanja, objavila je Svetska meteorološka organizacija (SMO).

Agencija UN kaže da postoji 80 odsto šanse da će se El Ninjo razviti između juna i avgusta, dok je verovatnoća da će trajati barem do novembra blizu ili iznad 90 odsto. SMO objašnjava da razvoj ovog klimatskog obrasca podstiču neobično tople okeanske vode u tropskom Pacifiku. "Nauka je jasna, El Ninjo će sa 90 odsto sigurnosti stići u narednim mesecima. Svet to mora shvatiti kao hitno upozorenje za klimu", rekao je generalni sekretar UN Antonio Gutereš. Dodao je da