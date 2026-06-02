Porodila se pre 10 dana, pa došla na žurku: Šok na proslavi Joce Stefanovića, došla i Iva Bojanović (Video)

Pevač Joca Stefanović večeras slavi rođenje sina Vukana, kojeg je dobio sa suprugom i koleginicom Ivom Bojanović.

Ponosni otac je dočekao veliki broj kolega sa estrade, među kojima su Ana Sević i njen suprug, pevači Deni Boneštaj i Darko Lazić, a najveće iznenađenje sačekalo je sve na samom kraju. Na proslavu je došla i mama - pevačica Iva Bojanović! Pogledajte: Ovo je prvi put da vidimo da na ovakvu proslavu dođe i mama koja se porodila pre nešto više od nedelju dana, ali Iva je u razgovoru s medijima otkrila da se oseća odlično, ali i pokazala kako izgleda. Pogledajte ko je