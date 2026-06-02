Preminuo legendarni Rik Adelman: Tvorac čuvene generacije Sakramenta otišao u večnost

Preminuo je legendarni Rik Adelman (79). Jedan od najboljih trenera u istoriji košarke otišao je u večnost. Bio je soldan igrač, ali mnogo veći trag ostavio je kao trener i kao tvorac legendarne generacije Sakramento Kingsa u kojoj su igrali i Vlade Divac i Peđa Stojaković. U igračkoj karijeri bio je deo San Dijego Roketsa, Portlanda, Čikaga, Nju Orleansa i Kanzasa, pa je trenerskim poslom počeo da se bavi 1977. godine na koledžu Čemeketa. Posle šest godina tamo