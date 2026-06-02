Proglašena vazdušna uzbuna zbog masovnog napada: Hitno se oglasio Zelenski i otkrio obaveštajne podatke

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je, pozivajući se na obaveštajne podatke, da bi večeras mogao da se dogodi još jedan masovni ruski napad, a u Kijevu i više ukrajinskih regiona proglašena je vazdušna uzbuna. "Iz obaveštajnih podataka znamo da bi večeras moglo da dođe do masovnog udara.

Molim vas, obratite pažnju na uzbunu" rekao je Zelenski u obraćanju građanima Ukrajine, prenosi Ukrinform. Zelenski je izrazio zahvalnost savezničkim liderima koji rade na sankcijama protiv Rusije, kao i onima koji su osudili sinoćni ruski napad na Ukrajinu, prenosi Blic pisanje Tanjuga. "Svi partneri zajedno, svi u Evropi moraju da nastave da rade kako bi osigurali da imamo rakete za našu protivvazdušnu odbranu, da imamo neophodne sisteme i vitalne obaveštajne