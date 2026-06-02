Saveznici ubeđeni da se ponižava i da je "američka marioneta": Novi talas kritika pogodio Netanjahua

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu našao se na meti kritika u zemlji nakon što je američki predsednik Donald Tramp rekao da će Izrael obustaviti planove za napad na proiranski Hezbolah u Bejrutu, što ističe pritisak sa kojim se izraelski lider suočava uoči izbora na kojima ankete predviđaju da će izgubiti.

Tramp je u ponedeljak izjavio da su se Izrael i Hezbolah složili da prekinu međusobne napade, nekoliko sati nakon što je Netanjahu naredio nove napade na južna predgrađa Bejruta, što je navelo Iran da upozori da Izrael ugrožava pregovore sa SAD. Libanska vlada je kasnije objavila novi prekid vatre između Izraela i Hezbolaha, prema kojem bi Izrael obustavio napade na južni Bejrut, a Hezbolah napade na Izrael. Netanjahuovi izazivači na izborima, koji moraju biti