Snažan zemljotres pogodio Italiju: Zatreasla se obala mora, osetilo se i u Crnoj Gori i Hrvatskoj

Južni regioni Italije probuđeni su u ranim jutarnjim satima u utorak, 2. juna, na nacionalni praznik Dan Republike (Festa della Repubblica), nakon što je snažan zemljotres pogodio tirensku obalu Kalabrije nešto posle ponoći.

Potres, koji je Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju Italije (INGV) registrovao sa jačinom od 6,1 stepeni, dogodio se u 00.12 časova po italijanskom vremenu, sa epicentrom u moru, na oko 20 kilometara od severozapadne obale Kalabrije, blizu Amanteje u provinciji Kozenca. Hipocentar se nalazio na izuzetno velikoj dubini od 250 kilometara ispod morskog dna. Prema navodima INGV-a, duboki zemljotresi ovog tipa karakteristični su za južni deo Tirenskog mora,