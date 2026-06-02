Kandidat za direktora LKS: Sednica obeležena kontroverzama, traje već pet sati

Lekarska komora Srbije bira direktora, predsednika Skupštine i ostale organe.

Kandidati za direktora su kardiolog iz Novog Sada, profesor na Medicinskom fakultetu Ilija Srdanović, kao i dosadašnji direktor, ginekolog i vlasnik privatne bolnice Miodrag Stanić. Kamere N1 nisu danas mogle na ovu javnu sednicu, jer je dozvoljeno samo audio snimanje, javlja reporterka N1. Glasanje još traje, a jedan od kandidata za direktora Ilija Srdanović za N1 kaže da sednica traje već skoro pet sati. "Obeležena je kontroverzama, od trenutka kad smo došli,