Niški aerodrom beleži rast putnika: Tokom juna kreću letovi ka šest popularnih destinacija

Prema zvaničnim podacima, tokom aprila kroz niški aerodrom prošlo je oko 36.600 putnika, što predstavlja rast od 14 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Aerodrom „Konstantin Veliki“ u Nišu nastavlja da beleži pozitivan trend kada je reč o broju putnika, a pred početak glavnog dela letnje sezone očekuje se dodatno povećanje saobraćaja. Iz Aerodroma Srbije navode da je rast prisutan već duži period, a da bi predstojeći letnji meseci mogli da donesu još bolje rezultate zahvaljujući većem broju sezonskih linija i povećanom interesovanju putnika za putovanja iz Niša. Posebno interesovanje vlada za letove ka turističkim