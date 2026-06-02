Halilul Rahman iz Bangladeša izabran za novog predsednika Generalne skupštine UN

Ministar spoljnih poslova Bangladeša Halilur Rahman izabran je za novog predsednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. On će na tom mestu u septembru, na 81. sednici GS UN, zameniti Analenu Berbok.

Predsednika biraju zemlje članice, a ove godine birale su kandidata iz Azijsko-pacifičke grupe. Njegov protivkandidat bio je ambasador Kipra pri UN Andreas S. Kakuris. Novi predsednik GS UN Halilur Rahman iskusan diplomata sa skoro 50 godina staža Ministar spoljnih poslova Bangladeša Halilur Rahman, koji je izabran za novog predsednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ima skoro pedeset godina diplomatskog staža, u vladi svoje zemlje obavljao je i funkcije