Kamioni na Batrovcima čekaju šest sati, gužve i na drugim graničnim prelazima

Teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko šest sati na izlazu iz Srbije, dok su zadržavanja zabeležena i na više drugih graničnih prelaza, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije, dobijenim u 5.15 časova, teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko šest sati na izlazu iz Srbije. Na graničnim prelazima Šid, Bačka Palanka i Bezdan kamioni se zadržavaju oko četiri sata, dok je na Kelebiji i Gradini vreme čekanja oko dva sata. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji, saopštio je