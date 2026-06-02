Nevreme stiže u Srbiju: RHMZ izdao upozorenje

U sredu posle podne, uveče i tokom noći u Beogradu se očekuje nestabilno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji uz veću količinu padavina, kao i pojavu grada i jakog vetra u zoni najintenzivnijih pljuskova.

Republički hidrometeorološki zavod ( RHMZ) izdaje upozorenje za područje Srbije na grmljavinske nepogode i za utorak. "Pljuskovi i grmljavine koji se očekuju na području Srbije do 04. juna lokalno će biti izraženiji uz pojavu grada i količinu padavina veću od 20 milimetara za kratko vreme", upozorava RHMZ na novu turu nepogoda. * Šumadija: upozorenje na grmljavinu * Pomoravlje: upozorenje na grmljavinu * Istočna Srbija: upozorenje na pljuskove (kišu) i grmljavinu *