Spc: Pojasu Presvete Bogorodice se poklonilo 576.793 vernika

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
Spc: Pojasu Presvete Bogorodice se poklonilo 576.793 vernika

Srpska pravoslavna crkva (SPC) saopštila je da se od 20. maja do danas, 576.793 vernika poklonilo Pojasu Presvete Bogorodice.

Patrijarh srpski Porfirije rekao je da je od broja vernika važnije to što narod "potvrđuje vekovnu odanost Svetosavskom i Svetolazarevskom ili Kosovskom zavetu, koji su ništa drugo nego ostvarenje Novog Zaveta u životu pravoslavnih Srba". Pojas Presvete Bogorodice u prestonom Hramu Svetog Save biće sve do subote, 6. juna kada će, posle svete Liturgije koju će predvoditi Patrijarh Porfirije, biti svečano ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori Atonskoj, navodi se
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