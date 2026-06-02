U Opštoj bolnici u Čačku ponovo počele zakazane operacije nakon problema sa vodom

U Opštoj bolnici u Čačku je ponovo počelo izvođenje unapred zakazanih, elektivnih operacija, nakon što je Zavod za javno zdravlje Čačak odobrio nastavak operativnog programa, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

"Budući da je Zavod za javno zdravlje Čačak odobrio početak elektivnog operativnog programa, obaveštavamo vas da od danas počinje izvođenje operacija koje su unapred zakazane", navodi se u saopštenju bolnice. Elektivni operativni program bio je privremeno obustavljen od 25. maja zbog vanredne situacije izazvane problemima u vodosnabdevanju nakon havarije na magistralnom cevovodu. Iz bolnice je tada saopšteno da se operacije drugog reda neće obavljati do