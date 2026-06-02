VJT nakon paljenja mađarske zastave u Subotici: Predložen postupak protiv dvoje maloletnika

Više javno tužilaštvo u Subotici je od Višeg suda u Subotici tražilo da pokrene pripremni postupak protiv dva maloletna lica, zbog oduzimanja i paljenja zastave Mađarske u tom gradu. Maloletnici su osumnjičeni za krivično delo povreda ugleda strane države, saopšteno je iz tog tužilaštva. U centru Subotice je 29. maja tokom ispraćaja maturanata, od jednog maturanta oduzeta i zapaljena mađarska zastava.