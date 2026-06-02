Zverev se plasirao u polufinale Rolan Garosa

Newsmax Balkans pre 32 minuta
Nemački teniser Aleksander Zverev plasirao se u polufinale Rolan Garosa, pošto je pobedio Španca Rafaela Hodara sa 3:0 u setovima (7:6(7:3), 6:1, 6:3) za dva sata i 28 minuta, iako je Hodar prvi stigao do brejka u prvom setu.

Hodar, 27. na ATP listi, prvi stiže do brejka u prvom setu, ali Nemac uspeva da se vrati i izbori taj-brejk koji je lako rešio u svoju korist. Zverev, treći na ATP listi, napravio je po dva brejka u drugom i trećem setu i tako rutinski stigao do polufinala. Zverev će u polufinalu igrati protiv pobednika meča Žoao Fonseka (Brazil) - Jakub Menšik (Češka).
