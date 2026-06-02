RHMZ objavio novu prognozu: Gde danas prete pljuskovi i nevreme

U Srbiji će danas, 2. juna, biti promenljivo oblačno i nestabilno, sa najnižom temperaturom od 12 do 17, a najvišom od 24 do 27 stepeni.

Na severu i zapadu ujutro i pre podne mestimično se očekuje kiša, a posle podne će biti suvo vreme sa sunčanim intervalima, dok će u ostalim krajevima biti uslova za kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod ( RHMZ). Kasnije posle podne i uveče i u ovim krajevima biće suvo vreme. Vetar će biti slab i umeren, na istoku i u planinskim predelima južne Srbije i jak, zapadni i severozapadni, uveče u skretanju na južni