"Dočekala nas policija, nismo mogli da imamo posmatrače": Kandidat za direktora LKS o kontroverznim izborima medicinara

Lekarska komora Srbije bira direktora, predsednika Skupštine i ostale organe. Kandidati za direktora su kardiolog iz Novog Sada, profesor na Medicinskom fakultetu Ilija Srdanović, kao i dosadašnji direktor, ginekolog i vlasnik privatne bolnice Miodrag Stanić. Jedan od kandidata za direktora Ilija Srdanović za N1 kaže da sednica traje već skoro pet sati i da je puno kontroverzi u vezi sa njom.

"Obeležena je kontroverzama, od trenutka kad smo došli, sačekala nas je jedinica policije, to je bilo iznenađenje za sve, potom privatno obezbeđenje, a onda početak sednice koji je uz zakašnjenje započet sa neobjašnjivim načinom tumačenja šta je to javna sednica", kaže on. Ističe da su po statutu sve sednice javne, ukoliko se ne kaže drugačije. "Sat vremena je tumačenje pravne službe, nekog ko je predstavljao pravnu službu, onemogućavalo prisustvo studentima