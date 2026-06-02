Miodrag Stanić ponovo izabran za direktora Lekarske komore Srbije

Za direktora Lekarske komore Srbije ponovo je izabran ginekolog Miodrag Stanić, odlukom prisutne većine na današnjoj sednici Skupštine.

Kako Danas saznaje, od 142 delegata koliko broji Skupština bilo je prisutno 118, od koji je 65 pružilo podršku Staniću, dok je za nezavisnog kandidata prof. Iliju Srdanovića glasalo njih 53. Podsećamo, televizijama N1 i Nova nije bilo dozvoljeno da prisustvuju sednici, uprkos tome što je reč o javnoj sednici. FoNet je nešto ranije preneo da je sednica trajala satima i da je bila obeležena žučnom diskusijom nakon predstavljanja kandidata za direktora.