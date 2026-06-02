Policija pronašla improvizovani kamp sa migrantima u okolini Beograda

Nova pre 1 sat
Policija pronašla improvizovani kamp sa migrantima u okolini Beograda

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova pronašli su u okolini Beograda improvizovani kamp i pet nelegalnih migranata za koje se sumnja da su državljani Avganistana, saopštio je danas MUP Srbije.

U koordinisanoj akciji učestvovali su pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Policijske uprave za grad Beograd, Žandarmerije i Uprave za tehniku. Pronađeni migranti dovedeni su u Upravu za strance Policijske uprave za grad Beograd. Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti u vezi sa tim slučajem, navodi se u saopštenju MUP.
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