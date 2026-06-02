Pravnik sa Harvarda, mormon iz Jute: Ko je Majkl Jang, novi ambasador SAD u Beogradu?

Majkl Jang iz Jute, kojeg je američki predsednik Donald Tramp nominovao za ambasadora u Srbiji, stručnjak je za međunarodno pravo. Rođen je 1949. godine, doktorirao je na Harvardu, pripadnik je Mormonske crkve i učesnik u stvaranju mnogobrojnih međunarodnih ugovora i sporazuma.

Prema podacima objavljenim na sajtu Stejt demartmenta, Majkl Jang je predsednik Univerziteta Teksas A&M. Prethodno je bio predsednik Univerziteta Juta i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Džordž Vašington, kao i član Kolumbija univerziteta, prenosi N1. Diplomirao je na Birgam Jang Univerzitetu Brigham Young University, a doktorirao je na Harvardu. Radio je u službi nekadašnjeg predsednika Vrhovnog suda Vilijama H. Renkvista, a obavljao je i poslove u državnoj