Tramp predložio Majkla Janga za novog ambasadora SAD u Srbiji: Objavljena imena kandidata i za Crnu Goru i BiH

Administracija Donalda Trampa objavila je nominacije diplomatskih predstavnika u više država. Između ostalog na spisku su i Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina.

Prema saopštenju objavljenom na sajtu Bele kuće 1. juna, za novog ambasadora SAD u Srbiji predložen je Majkl Jang iz Jute. Za ambasadora u Bosni i Hercegovini nominovan Ronald Džonson iz Masačusetsa, a za ambasadora u Crnoj Gori predložen je Piter Mekoj iz Južne Karoline. U istom paketu našle su se i nominacije za ambasadorske funkcije u više zemalja sveta, uključujući Bugarsku, Moldaviju, Azerbejdžan, Brazil, Kolumbiju, Ekvador, Paragvaj, Egipat, Indoneziju,