"Završio bi u zatvoru da nije mene. Šta, dođavola, radiš?": Tramp besneo na Netanjahua preko telefona, cure detalji privatnog razgovora

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp navodno je žestoko kritikovao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua tokom telefonskog razgovora u ponedeljak, nakon što je Izrael zapretio novim napadima na ciljeve Hezbolaha u Bejrutu, što je dovelo u pitanje nastavak američkih pregovora sa Iranom.

Prema pisanju portala Axios, razgovor dvojice dugogodišnjih saveznika bio je izuzetno napet, a Tramp je, prema navodima više izvora upoznatih sa sadržajem poziva, bio besan zbog mogućnosti da izraelska vojna akcija ugrozi njegove diplomatske napore na Bliskom istoku. Jedan američki zvaničnik rekao je za Axios da je Tramp u razgovoru poručio Netanjahuu da ga upravo američka podrška održava na političkoj površini. „Završio bi u zatvoru da nije mene. Spašavam ti