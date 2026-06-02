Cene nafte porasle zbog neizvesnosti oko pregovora između SAD i Irana

Politika pre 41 minuta
Cene nafte porasle zbog neizvesnosti oko pregovora između SAD i Irana

Analitičari ocenjuju da će kretanje cena nafte u velikoj meri zavisiti od razvoja diplomatskih inicijativa na Bliskom istoku

NjUJORK - Cene nafte su danas porasle i zadržale se blizu višemesečnih maksimuma, dok investitori prate razvoj pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i potencijalnog otvaranja Ormuskog moreuza. Nakon toga se međunarodno referentna nafta Brent kretala na oko 95 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI na nivou od 92 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks. Tržišta su reagovala na oprečne signale u vezi sa mogućim mirovnim sporazumom između
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