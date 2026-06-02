Halilul Rahman iz Bangladeša izabran za novog predsednika Generalne skupštine UN

Njegov protivkandidat bio je ambasador Kipra pri UN Andreas Kakuris

NjUJORK- Ministar spoljnih poslova Bangladeša Halilur Rahman izabran je danas za novog predsednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, prenosi Tanjug. Njegov protivkandidat bio je ambasador Kipra pri UN Andreas Kakuris. Halilur Rahman je iskusan diplomata sa skoro pedeset godina diplomatskog staža. U vladi svoje zemlje obavljao je i funkcije savetnika za nacionalnu bezbednost, kao i visokog predstavnika za pitanje manjine Rohindži. „Biću predsednik svih,