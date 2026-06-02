Italija: jak zemljotres izveo ljude na ulice

Potreskod obala Kalabrije osetio se u pet država Balkana

Italiju je danas pogodio zemljotres jačine 6,2 stepena Rihterove skale, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC). Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru kod obala Kalabrije na jugu zemlje, na dubini od 240 kilometara. Kako prenose italijanski mediji, potres se osetio i u Napulju i nekoliko opština u vezuvskoj oblasti, posebno u područjima koja se graniče sa Kalabrijom, ali i u Apuliji i Siciliji. Na pojedinim mestima, stanovnici su izašli