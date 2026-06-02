Tramp: Nadam se da će primirje Izraela i Hezbolaha biti za večnost

„Oni su se složili da će sva pucnjava prestati - da ih Izrael neće napasti, kao i da oni neće napasti Izrael” – naveo je Tramp

VAŠINGTON – Američki predsednik Donald Tramp saopštio je danas da se nada će dogovoreno primirje Izraela i Hezbolaha biti dugoročno. On je u objavi na društevnoj mreži Truth Social rekao da je razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, tražeći od njega da ne pokreće veliku vojnu akciju na Bejrut u Libanu. „On je okrenuo svoje trupe. Hvala ti, Bibi! Takođe sam razgovarao sa predstavnicima lidera Hezbolaha i oni su pristali da prestanu da pucaju na