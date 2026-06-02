Sreda u Novom Sadu: Radionice, filmovi i koncerti

Dolazi nam sredina radne nedelje i 021.rs je pripremio bitne informacije koje će vam biti potrebne za 3. jun u Novom Sadu.

Radio i portal 021.rs su i ovaj put tu da vas informišu o događajima koji vas očekuju narednog dana. Kao i do sada, pregled srede koja je pred nama počinjemo vremenskom prognozom Vreme Sutra nas očekuje veoma nestabilno, toplo i oblačno vreme. Pre podne će biti pretežno sunčano dok sredinom dana možemo da očekujemo kišu, pljuskove, grmaljavinu, a moguć je i grad, kako navode iz RHMZ-a. Minimalna temperatura će biti 12, a maksimalna 24 stepeni. Vetar će tokom dana