Sreda u Novom Sadu: Radionice, filmovi i koncerti

Radio 021 pre 2 sata  |  021.rs
Sreda u Novom Sadu: Radionice, filmovi i koncerti

Dolazi nam sredina radne nedelje i 021.rs je pripremio bitne informacije koje će vam biti potrebne za 3. jun u Novom Sadu.

Radio i portal 021.rs su i ovaj put tu da vas informišu o događajima koji vas očekuju narednog dana. Kao i do sada, pregled srede koja je pred nama počinjemo vremenskom prognozom Vreme Sutra nas očekuje veoma nestabilno, toplo i oblačno vreme. Pre podne će biti pretežno sunčano dok sredinom dana možemo da očekujemo kišu, pljuskove, grmaljavinu, a moguć je i grad, kako navode iz RHMZ-a. Minimalna temperatura će biti 12, a maksimalna 24 stepeni. Vetar će tokom dana
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

RHMZ upozorava na grmljavinske nepogode

RHMZ upozorava na grmljavinske nepogode

N1 Info pre 3 sata
Do kraja dana lepo, a onda preokret: Sutra se ne odvajajte od kišobrana ili, još bolje, kišne kabanice i gumenih čizama! Evo…

Do kraja dana lepo, a onda preokret: Sutra se ne odvajajte od kišobrana ili, još bolje, kišne kabanice i gumenih čizama! Evo kakvu sredu najavljuje RHMZ

Dnevnik pre 3 sata
Vremenska prognoza 3. jun 2026.

Vremenska prognoza 3. jun 2026.

RTS pre 4 sati
RHMZ upozorio na grmljavinske nepogode

RHMZ upozorio na grmljavinske nepogode

Radio 021 pre 3 sata
U sredu nestabilno vreme, sa pljuskovima i grmljavinom

U sredu nestabilno vreme, sa pljuskovima i grmljavinom

Radio 021 pre 9 sati
Upravo na Blic TV - RHMZ popalio sve alarme: Do kada će trajati talas ekstremnih nepogoda i koliko se razlikuju oluje u gradu…

Upravo na Blic TV - RHMZ popalio sve alarme: Do kada će trajati talas ekstremnih nepogoda i koliko se razlikuju oluje u gradu i na reci?

Blic pre 9 sati
Vremenska prognoza za sredu 3. jun 2026: Sutra promenljivo oblačno, toplo i veoma nestabilno

Vremenska prognoza za sredu 3. jun 2026: Sutra promenljivo oblačno, toplo i veoma nestabilno

Serbian News Media pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadRHMZVreme sutra

Svet, najnovije vesti »

Iran navodno prestao da komunicira sa medijatorima u pregovorima o primirju sa SAD i Izraelom

Iran navodno prestao da komunicira sa medijatorima u pregovorima o primirju sa SAD i Izraelom

Danas pre 34 minuta
U Tirani nastavljeni protesti protiv izgradnje luksuznog turističkog kompleksa

U Tirani nastavljeni protesti protiv izgradnje luksuznog turističkog kompleksa

Danas pre 1 sat
Rubio: Hezbolah je jedina prepreka za mir između Izraela i Libana

Rubio: Hezbolah je jedina prepreka za mir između Izraela i Libana

Danas pre 1 sat
Košta u Skoplju: Ustavne izmena jedini način za formalno započinjanja pregovora

Košta u Skoplju: Ustavne izmena jedini način za formalno započinjanja pregovora

Danas pre 2 sata
Izbeglice i migranti: Evropa će nastaviti da se ograđuje?

Izbeglice i migranti: Evropa će nastaviti da se ograđuje?

Danas pre 2 sata