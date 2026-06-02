VIDEO Građani uklonili grafite mržnje upućene profesorki Mariji Vasić

Građani su uklonili grafite na fasadama zgrada koji su bili usmereni protiv profesorke sociologije gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" Marije Vasić.

Oprali su ukupno šest grafita koji su ispisani na zgradama Limana 1, dela Novog Sada u kojem živi profesorka Vasić, od kojih je jedan neposredno u blizini njenog stana. Skup podrške suspendovanoj profesorki održan je na uglu Jirečekove i Fruškogorske ulice. Grafiti sa natpisom "Vasićka, koji je Čankov fetiš" osvanuli su jutros na više fasada zgrada na Limanu. Marija Vasić je, inače, bivša supruga Nenada Čanka, sa kojim ima sina. Grafiti su napisani nakon njenog