Aleksandar Ivanović (NPS): Predlog Zakona o državljanstvu za “uvoz birača”
Radio sto plus pre 26 minuta
Predlog tog zakona koji su podneli poslanici stranke Aleksandra Vulina predviđa mogućnost dodele državljanstva strancima koji se izjasne da su Srbi i dokažu pripadnost srpskom narodu, kazao je on.
Ivanović je za TV Nova ukazao da se problematičan aspekt tog predloga to što značajno olakšava postupak sticanja državljanstva, “bez jasno definisanih kriterijuma i procedura koje bi odredile ko i na koji način može da ostvari to pravo”, preneo je NPS. Ocenio je da “dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da predlog dolazi po već ustaljenom modelu – kao inicijativa dvojice poslanika iz stranke bivšeg ministra Vulina” i rekao da su na prethodnoj sednici Skupštine