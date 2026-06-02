Đurić i Stubb u Helsinkiju: Jačanje odnosa Srbije i Finske

“U otvorenom i konstruktivnom razgovoru koji je obuhvatio širok spektar tema, sagovornici su razmenili mišljenja o najvažnijim pitanjima savremenih međunarodnih odnosa, bezbednosnim i ekonomskim izazovima sa kojima se suočava Evropa i svet, kao i o mogućnostima za dalje unapređenje bilateralne saradnje između Srbije i Finske u oblastima od zajedničkog interesa”, navodi se u saopštenju. Govoreći o značaju redovnih susreta na visokom i najvišem nivou, ministar