Đurić i Stubb u Helsinkiju: Jačanje odnosa Srbije i Finske

Radio sto plus pre 21 minuta
Đurić i Stubb u Helsinkiju: Jačanje odnosa Srbije i Finske
“U otvorenom i konstruktivnom razgovoru koji je obuhvatio širok spektar tema, sagovornici su razmenili mišljenja o najvažnijim pitanjima savremenih međunarodnih odnosa, bezbednosnim i ekonomskim izazovima sa kojima se suočava Evropa i svet, kao i o mogućnostima za dalje unapređenje bilateralne saradnje između Srbije i Finske u oblastima od zajedničkog interesa”, navodi se u saopštenju. Govoreći o značaju redovnih susreta na visokom i najvišem nivou, ministar
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