Čačak: U Opštoj bolnici počelo izvođenje unapred zakazanih operacija

U Opštoj bolnici u Čačku od danas je ponovo počelo izvođenje unapred zakazanih operacija, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Opšta bolnica Čačak objavila je da počinje izvođenje operacija jer je Zavod za javno zdravlje tog grada odobrio početak elektivnog operativnog programa. Elektivni operativni program bio je privremeno obustavljen od 25. maja zbog vanredne situacije izazvane problemima u vodosnabdevanju nakon havarije na magistralnom cevovodu. Tada je iz Opšte bolnice saopšteno da se operacije drugog reda neće obavljati do normalizacije stanja, dok su hitni operativni zahvati,