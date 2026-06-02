Kostjukova bolja u ukrajinskom derbiju, sledi polufinale Rolan Garosa

Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk plasirala se u polufinale Rolan Garosa, pošto je danas u Parizu u četvrtfinalu pobedila sunarodnicu Elinu Svitolinu rezultatom 2:1, po setovima 6:3, 2:6 i 6:2.

Meč je trajao jedan sat i 49 minuta, tokom kojih je vođena velika borba, da bi Kostjukova uspela da stigne do trijumfa. Kostjukova je 15. teniserka sveta, dok se Svitolina nalazi na sedmom mestu VTA liste. Ukrajinka će u polufinalu turnira u Parizu igrati protiv Ruskinje Mire Andrejeve, koja je ranije u četvrtfinalu bila bolja od Rumunke Sorane Kirstee sa 2:0, po setovima 6:0 i 6:3. Preostala dva četvrtfinala Rolan Garosa biće odigrana sutra, a sastaće se Arina