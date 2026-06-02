Kostjukova bolja u ukrajinskom derbiju, sledi polufinale Rolan Garosa

RTS pre 2 sata
Kostjukova bolja u ukrajinskom derbiju, sledi polufinale Rolan Garosa

Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk plasirala se u polufinale Rolan Garosa, pošto je danas u Parizu u četvrtfinalu pobedila sunarodnicu Elinu Svitolinu rezultatom 2:1, po setovima 6:3, 2:6 i 6:2.

Meč je trajao jedan sat i 49 minuta, tokom kojih je vođena velika borba, da bi Kostjukova uspela da stigne do trijumfa. Kostjukova je 15. teniserka sveta, dok se Svitolina nalazi na sedmom mestu VTA liste. Ukrajinka će u polufinalu turnira u Parizu igrati protiv Ruskinje Mire Andrejeve, koja je ranije u četvrtfinalu bila bolja od Rumunke Sorane Kirstee sa 2:0, po setovima 6:0 i 6:3. Preostala dva četvrtfinala Rolan Garosa biće odigrana sutra, a sastaće se Arina
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Ukrajinsko-ruski duel u polufinalu Rolan Garosa

Ukrajinsko-ruski duel u polufinalu Rolan Garosa

Danas pre 10 minuta
Ruskinja protiv Ukrajinke za finale Rolan Garosa: Mira Andrejeva presrećna nakon velike pobede

Ruskinja protiv Ukrajinke za finale Rolan Garosa: Mira Andrejeva presrećna nakon velike pobede

Kurir pre 30 minuta
Rolan Garos UŽIVO: Pobeda za ukrajinski narod, Zverev u ritmu

Rolan Garos UŽIVO: Pobeda za ukrajinski narod, Zverev u ritmu

Sport klub pre 35 minuta
Ruskinji rekli da će igrati protiv Ukrajinke u polufinalu Rolan Garosa: "Očigledno je da..."

Ruskinji rekli da će igrati protiv Ukrajinke u polufinalu Rolan Garosa: "Očigledno je da..."

Telegraf pre 45 minuta
Marta Kostjuk u polufinalu Rolan Garosa: Ukrajinka pobedila sunarodnicu Elenu Svitolinu u tri seta!

Marta Kostjuk u polufinalu Rolan Garosa: Ukrajinka pobedila sunarodnicu Elenu Svitolinu u tri seta!

Kurir pre 2 sata
Marta Kostjuk u polufinalu Rolan Garosa

Marta Kostjuk u polufinalu Rolan Garosa

Politika pre 2 sata
Ukrajinski derbi pripao Marti Kostjuk

Ukrajinski derbi pripao Marti Kostjuk

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Rolan GarosPariz

Sport, najnovije vesti »

Ukrajinsko-ruski duel u polufinalu Rolan Garosa

Ukrajinsko-ruski duel u polufinalu Rolan Garosa

Danas pre 10 minuta
Ugovor na četiri godine - Murinjovo prvo pojačanje dolazi iz Liverpula!

Ugovor na četiri godine - Murinjovo prvo pojačanje dolazi iz Liverpula!

Sportske.net pre 5 minuta
KK Crvena zvezda potpisala profesionalni ugovor sa mladim Bikićem

KK Crvena zvezda potpisala profesionalni ugovor sa mladim Bikićem

Serbian News Media pre 0 minuta
Roberto Soldić i UFC u Beogradu – nije šala…

Roberto Soldić i UFC u Beogradu – nije šala…

Sport klub pre 0 minuta
(VIDEO) „Došao sam na F4 po trofej, MVP kao jagoda na torti!

(VIDEO) „Došao sam na F4 po trofej, MVP kao jagoda na torti!

Sport klub pre 10 minuta